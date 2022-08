BVB: So geht es Mahmoud Dahoud nach Schockmoment gegen Bremen

BVB schon in der Krise? "Die ganze Stimmung ist weg"

Nach dem Spiel erklärte der 26-Jährige der WAZ , dass er keine Schmerzen mehr in der rechten Schulter verspüre. Er hätte sogar weiterspielen können, gab Dahoud demnach zu Protokoll. Auf Anraten der Mediziner sei es zu Auswechslung gekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dahoud war in der 18. Minute durch Emre Can ersetzt worden , nachdem er sich die Schulter ausgekugelt hatte. Ein erster Schockmoment für den BVB, der einen ganz bitteren Nachmittag erleben sollte.

Terzic: Darum war Dahoud gegen Bremen wichtig

Die Auswechslung habe einen Verlust bedeutet: „In den ersten Minuten haben wir die Wege für Werder sehr weit gelassen – dafür war Mo ein wichtiger Faktor, weil er immer wieder gut die Außenverteidiger gefunden hat und er immer in der Lage ist, auch in engen Situationen sicher am Ball zu bleiben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)