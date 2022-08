Nach Hempel-Vorwürfen: Beim DSV melden sich weitere Opfer

Bei der Beauftragten für Prävention sexualisierter Gewalt, Franka Weber, seien Meldungen „vieler Geschädigter und Opfer“ eingegangen, sagte DSV-Leistungssportdirektor Christian Hansmann am Sonntag am Rande der Schwimm-EM in Rom: „Es kommen täglich Fälle dazu.“