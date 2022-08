Fans planen Proteste: Klopp will drei Punkte bei Spielabsage

Die Erinnerungen an den 2. Mai 2021 sind bei Jürgen Klopp noch immer präsent, und in diesen Tagen kochen sie wieder hoch.

Die Erinnerungen an den 2. Mai 2021 sind bei Jürgen Klopp noch immer präsent, und in diesen Tagen kochen sie wieder hoch. Damals hatten Fans von Manchester United mit ihren wüsten Protesten dafür gesorgt, dass das Duell mit Klopps FC Liverpool kurzfristig ausfiel - und nun, pünktlich zum Wiedersehen, wollen sich die ManUnited-Anhänger wieder mit Aktionen gegen die Eigentümer-Familie Glazer wenden.

"Ich hoffe wirklich, dass es nicht (noch einmal, d. Red.) passiert, aber wenn es passiert, denke ich, dass wir die Punkte bekommen sollten", sagte Klopp vor dem Duell der kriselnden Schwergewichte am Montagabend (21.00 Uhr/Sky) im Old Trafford: "Wenn die Fans wollen, dass das Spiel nicht stattfindet, dann können wir das Spiel nicht einfach neu ansetzen und es irgendwo in eine unglaublich volle Saison packen. In einer solchen Situation sollte immer die andere Mannschaft die Punkte bekommen, weil sie damit nichts zu tun hat und sich darauf vorbereitet hat."