Anthony Joshua vor dem Nichts? Axel Schulz rät ihm zum Karriere-Ende

Anthony Joshua kassiert gegen Oleksandr Usyk die dritte Niederlage in den vergangenen fünf Kämpfen. Ist seine Zeit schon abgelaufen? Ja, glaubt Axel Schulz im Gespräch mit SPORT1.

Anthony Joshua hat gegen im Rückkampf gegen Oleksandr Usyk seine dritte Niederlage in den vergangenen fünf Kämpfen kassiert und danach mit deinem bizarren Verhalten für weitere Irritationen gesorgt . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Boxen )

Ist „A.J.“ mit 32 Jahren als Spitzenboxer schon abgemeldet? Ja, glaubt der frühere deutsche WM-Aspirant Axel Schulz - und rät Joshua im Gespräch mit SPORT1 , die Handschuhe an den Nagel zu hängen.

Axel Schulz legt Anthony Joshua den Rücktritt nahe

„Es ist für Joshua an der Zeit zu sagen: Es war eine tolle Karriere“, sagt der 53-Jährige: „ Mit der ersten Niederlage gegen Andy Ruiz hat er seine innere Stärke verspielt – und der Rückkampf war ja auch nicht so prickelnd. Beide Kämpfe gegen Usyk hat er nun auch zu Recht verloren.“ ( Usyk besiegt Joshua: Welcher Kampfrichter es anders sah )

Aus Schulz‘ Sicht hat Joshua immer noch mit den Folgen seiner ersten Pleite 2019 zu kämpfen: „Joshuas Niederlage gegen Ruiz war der Knackpunkt, das war ja sang und klanglos - und was haben wir vor dem Kampf alle gelacht über den moppeligen Ruiz. Was das angerichtet hat, darf man nicht unterschätzen.“

Schulz führt aus: „Der Kopf spielt im Boxen eine ganz große Rolle, ich glaube auch, im Schwergewicht noch mehr als in anderen Gewichtsklassen. Die harten Schläge dort haben nochmal eine andere Wirkung auf dich, auch mental. Wenn du da das Selbstvertrauen verlierst, ist es ganz schwer.“

„Wenn du dir selbst nicht mehr vertraust, geht sehr viel verloren“

„Ich wurde ja auch immer gefragt: Warum haust du denn nicht mehr zu?“, erinnert sich Schulz: „Das Problem ist eben: Wenn ich das tue, öffne ich mich für die Schläge des anderen und das kann dann nach hinten losgehen. Und in dem Moment, in dem du dir selbst nicht mehr vertraust, gerät alles aus dem Gleichgewicht, da geht sehr viel verloren. Es ist im Schwergewicht am schwersten, sich aus einem Loch zurückzufighten.“