Anzeige

Motorrad: Schrötter wieder in den Punkten Schrötter wieder in den Punkten

Schrötter sammelt Punkte in Spielberg © AFP/SID/VLADIMIR SIMICEK

SID

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach schwierigen Wochen in der Moto2 zurück in die Spur gefunden und an seine guten Ergebnisse angeknüpft.

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach schwierigen Wochen in der Moto2 zurück in die Spur gefunden und an seine guten Ergebnisse angeknüpft.

Beim Großen Preis von Österreich in Spielberg fuhr der 29-Jährige am Sonntag als Achter in die Punkte. In Assen und Silverstone war Schrötter zuletzt zweimal gestürzt, davor hatte er sieben Mal in Serie die Top 10 erreicht.

Anzeige

Den Sieg in der Steiermark sicherte sich Ai Ogura, der Japaner (183 Punkte) übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Der bisherige Spitzenreiter Augusto Fernandez (Spanien), zuletzt dreimal in Folge siegreich, wurde nur Fünfter und liegt einen Punkt zurück.