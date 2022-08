IndyCar: Newgarden macht Druck im Titelkampf

US-Rennfahrer Josef Newgarden hat mit seinem fünften Saisonsieg für einen spannenden Titel-Endspurt in der IndyCar-Serie gesorgt. Der Penske-Pilot gewann das 15. Rennen auf dem Oval in Madison/Illinois und setzte damit seinen Teamkollegen Will Power unter Druck. Der Gesamtspitzenreiter aus Australien wurde am Samstag nur Sechster, mit nun 482 Punkten liegt er noch drei Zähler vor Newgarden.

Der 31-Jährige behielt in der Schlussphase die Nerven, nach mehr als zweistündiger Regenunterbrechung hatte es in Madison einen Restart gegeben. Die Titel-Entscheidung fällt nun in den letzten beiden Saisonrennen in Portland (4. September) und Laguna Seca (11. September). Power kämpft um seinen zweiten IndyCar-Triumph nach 2014, für Newgarden wäre es nach 2017 und 2019 bereits der dritte Gesamtsieg in der US-Rennserie.