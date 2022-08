Kanu-EM: Gold für Hiller/Grossmann im K2

Die beiden Kanu-Weltmeister Martin Hiller und Tamas Grossmann haben bei den Europameisterschaften in München Gold gewonnen.

Über die 1000 m setzten sich die beiden Potsdamer am Sonntag im Kajak-Zweier in 3:13,812 Minuten vor Francisco Cubelos und Inigo Pena aus Spanien durch. Bronze ging an die Italiener Samuele Burgo und Andrea Schera.