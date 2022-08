Terodde scherzt über WM-Chancen: "Für K.o.-Spiele mit Elfmeterschießen nicht qualifiziert"

Torjäger Simon Terodde vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seine Chancen auf eine Nominierung für die WM im Winter in Katar mit einem Augenzwinkern eingeordnet. "Ich habe viel geleistet in der 2. Liga, aber wir sprechen dann über Weltklasse", sagte er im Aktuellen Sportstudio des ZDF: "Wenn am Ende noch einer gebraucht wird, der in der 85. Minute das Ding irgendwie reinköpfen soll, dann bin ich gerne dabei. Aber für die K.o.-Spiele mit Elfmeterschießen habe ich mich heute leider nicht qualifiziert."