BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementiert Gerüchte um Cristiano Ronaldo

„Es gab weiterhin keinen Kontakt“, fügte der 42-Jährige hinzu: „Und wir haben uns ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt. Die Klickzahlen waren sicher herausragend. Aber wir haben in den letzten Tagen schon einiges getan, um dieses Gerücht einzuordnen.‘‘

Kehl: Ronaldo „ist nicht unser Thema“

Bereits am Freitag gab es allerdings ein klares Dementi von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke .

Auch Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayern Leverkusen, sagte anschließend bei Bild-TV , dass er nicht mit einem Ronaldo-Wechsel in die Bundesliga rechne. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

„Wenn ein Verein das Geld hat und sich auch die Herausforderung eines CR7 in der Kabine antun will, würde das der Bundesliga gut tun“, befand Carro und ergänzte: „Da in Deutschland aber mit sehr viel Ratio und sehr viel Vernunft gearbeitet wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand das machen wird.“