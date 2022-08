Anthony Joshua legt nach Pleite gegen Usyk völlig bizarren Auftritt hin

Zu guter Letzt brach er auf der Pressekonferenz nach dem Kampf in Tränen aus und versuchte, seinen Auftritt zu verteidigen. (Bericht: So werteten die Punktrichter den Joshua-Kampf)

Im zweiten Duell mit Usyk hatte sich Joshua im Ring zuvor allerdings stark verbessert gezeigt, in der neunten Runde schnupperte er zumindest kurz an einem Sieg. Einer der drei Punktrichter wertete den Kampf auch für ihn. Über den gesamten Kampf hinweg war Usyk aber schlicht besser. Im ersten Fight war Joshua noch klar unterlegen gewesen.

Joshua zu Usyk: „Wie hast du mich geschlagen?“

Und auch diesmal stand am Ende wieder eine Niederlage. Der Frust nach Verkündung des Ergebnisses war geradezu spürbar. Joshua - der erst wild gestikulierend in Richtung Kabine verschwand, dann aber wieder umdrehte - schnappte sich zwei der WM-Gürtel seines Kontrahenten und hielt sie in die Höhe, als hätte er sie gewonnen. Dann ließ er sie seitlich aus dem Ring fallen. (Rückblick: Krachende Pleite für Joshua)