UFC-Sensation! Gigant Kamaru Usman geht völlig überraschend k.o.

Sensation in der UFC: Der als bester MMA-Kämpfer der Welt geltende Kamaru Usman ist völlig überraschend gestürzt worden.

Im Hauptkampf des Pay Per Views UFC 278 verlor der Weltergewichts-Champion seinen Titel durch K.o. in der fünften und letzten Runde gegen Leon Edwards: Edwards platzierte eine Minute vor Schluss den siegbringenden Kopftritt gegen den nach Punkten vorn liegenden Usman. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zur UFC )

Ein absoluter Hammer, der in den USA weit mehr Aufmerksamkeit erregt als der Box-Titelkampf zwischen Oleksandr Usyk und Anthony Joshua einige Stunden zuvor.

UFC 278: Leon Edwards schockt gegen Kamaru Usman die MMA-Welt

Der nigerianisch-amerikanische Ausnahmekämpfer Usman war es das Ende einer für UFC-Verhältnisse unfassbaren Serie von 15 Siegen in Folge, er hätte mit einem Sieg gegen Edwards den ewigen Rekord der Legende Anderson Silva eingestellt. Usman war die Nummer 1 im offiziellen Pound-for-Pound-Ranking aller Gewichtsklassen.

„Ich kann es nicht in Worte fassen“, reagierte Edwards auf seinen umjubelten Coup in Las Vegas.

Der 30 Jahre alte, in Jamaika geborene und schwierigen Verhältnissen aufgewachsene Brite Edwards mit dem passenden Spitznamen „Rocky“ war als absoluter Außenseiter in den Kampf gegangen – trotz einer beachtlichen Bilanz von 10 Siegen in seinen vergangenen 11 UFC-Kämpfen und einem Triumph über Conor McGregors früheren Rivalen Nate Diaz im Rücken.