Der angesagteste Pokerclub der Welt: ClubGG

Mehr als nur eine Spielgeld Poker-App

Es gibt ja nun mittlerweile viele Spielgeld Poker-Apps, in denen man Clubs gründen und unter Freunden spielen kann. Diese Funktion steht auch den ClubGG-Spielern zur Verfügung. Man kann also einen Spielgeld-Club gründen, Freunde einladen und nach Herzenslust Spiele erstellen.

Wo sich ClubGG von der Masse abhebt, ist ein Abonnement-Angebot. Das Spielgeld bleibt Spielgeld, aber man kann um echte Plätze in großen Poker-Events rund um die Welt spielen.

Die „Stages“

Die Stages sind praktisch Stufen zum großen Preis. Die „Stage 1″- Turniere sind Turbo-Turniere und laufen rund um die Uhr. Wenn man sich qualifiziert erhält man ein „Stage 2″-Ticket. Mit den „Stage 2″-Tickets kann man dann „Stage 2″- Turniere spielen. Diese sind Sit & Gos und es gibt sie in verschiedenen Größen zur Auswahl.

Die „Final Stage“

Für Spieler im deutschsprachigen Raum sind im Moment zum Beispiel Battle Of Malta und World Series Of Poker Europe Main Event interessant.

Weitere ClubGG-Vorteile

Aber das ist nicht alles. Sollte man die $49,99 zahlen und somit Platinum-Mitglied werden, kann man noch einiges an zusätzlichen Leckereien erhalten, wie zum Beispiel hin und wieder Freerolls in der App, aber noch weit mehr:

Platinum-Lounges

Bei vielen Live Events, mit denen ClubGG zusammenarbeitet, gibt es auch besondere Lounges für Mitglieder. Diese sind euch vielleicht von der WSOP in Las Vegas bekannt. In diesen Lounges gibt es oft kostenlose Getränke und Snacks und auch einfach etwas Ruhe in Turnier-Pausen.