Tsitsipas besiegt Medwedew: Finale gegen Nadal-Bezwinger Coric

Davis Cup: Zverev führt Team an

Der 24-Jährige bezwang Medwedew im Halbfinale des ATP-Masters in Cincinnati/Ohio mit 7:6 (8:6), 3:6, 6:3 und bekommt es im Endspiel mit Borna Coric zu tun. Der Kroate hatte zuvor den Briten Cameron 6:3, 6:4 geschlagen.

In einem lange ausgeglichenen Match leistete sich Medvedev in der entscheidenden Phase Konzentrationsschwächen. Beim Stand von 3:2 für Tsitsipas im dritten Satz gab der 26-Jährige mit vier Doppelfehlern seinen Aufschlag ab und konnte das Break in der Folge nicht mehr aufholen.