Zweiter Sieg gegen Joshua: Usyk bleibt der König des Schwergewichts

Joshua konnte seine insgesamt dritte Niederlage im 27. Profikampf zunächst nicht akzeptieren. Er schnappte sich Usyks Gürtel und warf sie aus dem Ring, bei der Pressekonferenz nach dem Kampf brach er in Tränen aus. Der 32-Jährige, der im April 2017 Wladimir Klitschko in dessen letztem Kampf per K.o. besiegt hatte, steht an einem Scheideweg. Spekulationen um einen Rücktritt hatte Joshua vor dem Kampf als "Nonsens" abgetan. Schon 2019 hatte Joshua all seine Titel an Andy Ruiz Jr. (USA) verloren, sie dann aber sechs Monate später in Diriyya/Saudi-Arabien zurückerobert.