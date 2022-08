La Liga: Real siegt nach Casemiro-Wirbel - Modric mit Traumtor

Kroos fehlt Real erkrankt

Kapitän Karim Benzema (14.) brachte den favorisierten Titelverteidiger per Handelfmeter nach Videobeweis früh in Führung, Iago Aspas (23.) konterte mit einem erneuten Handelfmeter zum 1:1.

Altmeister Luka Modric (41.) per traumhaftem Distanzschuss, Vinicius Junior (56.) und Federico Valverde (66.) sicherten den ungefährdeten Sieg der Gäste, Eden Hazard (87.) vergab in der Schlussphase einen Foulelfmeter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Am Sonntag will der FC Barcelona um Weltfußballer Robert Lewandowski seinen ersten Sieg in der neuen Saison einfahren. Nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Rayo Vallecano treffen die Katalanen am Abend auf Real Sociedad (22.00 Uhr). (DATEN: Die Tabelle von La Liga)