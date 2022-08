2. Bundesliga: Erster Punkt und zwei Tore für Aufsteiger Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat nun endlich in der 2. Bundesliga angeschrieben. Gegen Fortuna Düsseldorf werden zwei Negativserien beendet.

Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat in der 2. Bundesliga im fünften Anlauf den ersten Punkt erkämpft - und dabei sogar Tore erzielt. Das 2:2 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag war nach vier Niederlagen in Serie ein klarer Fortschritt.