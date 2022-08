Leichtathletik-EM: Lita Baehre holt Stabhochsprung-Silber - Duplantis nicht zu schlagen

Lita Baehre reichen 5,85 m zu Silber

Und als die Medaillen verteilt waren, scheiterte Lita Baehre im ersten Versuch an 5,90 m - Duplantis sprang locker drüber. Also ließ der deutsche Meister die Latte auf 5,95 m legen. Das wäre eine neue Bestleistung gewesen, war aber noch zu hoch. Nur nicht für Duplantis, der noch seinen eigenen Meisterschaftsrekord auf 6,06 m steigerte.

EM in München wird Erfolgsgeschichte für Lita Baehre

Schon 2019 wurde Lita Baehre WM-Vierter, in Eugene belegte er zuletzt Rang sieben. In München wurde Lita Baehre nun erstmals von seinem neuen Trainer Chauncey Johnson, früher unter anderem Coach von Tim Lobinger, betreut. Mit großem Selbstvertrauen ging er in das Finale. „Eine Medaille habe ich im Kopf – und das ist natürlich die goldene. Dafür werde ich alles geben“, hatte Lita Baehre nach der Qualifikation gesagt. Am Ende freute er sich auch über Silber.