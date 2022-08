Anzeige

Basketball: Schröder reist nicht mit nach Schweden - Theis fällt aus Schröder verpasst WM-Quali-Spiel

Nowitzki vor EM zuversichtlich : "Mannschaft kann ganz oben mitspielen"

Kapitän Dennis Schröder wird am Sonntag nicht mit den deutschen Basketballern zum bevorstehenden WM-Qualifikationsspiel nach Schweden reisen. Dies teilte Bundestrainer Gordon Herbert bei einer Pressekonferenz am Samstagabend in Hamburg mit.

Schröder, der wegen einer Knöchelverletzung das Supercup-Endspiel gegen Serbien (56:83) verpasst hatte, werde zunächst nicht mit der Mannschaft fliegen, stattdessen werde der in Hamburg aus privaten Gründen fehlende Niels Giffey zum Team stoßen.

Auch Schröders Einsatz bei der EM-Generalprobe am Sonntag nächster Woche in München gegen Europameister Slowenien ist offenbar gefährdet. „Er ist ein harter Junge, er will spielen“, sagte Herbert: „Das beste Szenario wäre es, wenn es nur drei, vier Tage dauern würde. Die Zeit wird es zeigen. Es ist schwierig, darüber zu spekulieren.“ Am Dienstag könne er vielleicht mehr sagen. (NEWS: Alles Wichtige zum Basketball)

Schröder will die beiden Spiele der WM-Quali noch nicht abschreiben. "Ich muss erst mal auskurieren. Wenn ich mich gut fühle, bin ich am Start", sagte der Spielmacher: "Ansonsten zur EM. Ich werde mir das nicht entgehen lassen, sagen wir mal so."