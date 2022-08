Leichtathletik-EM: Staffel um Schmidt - Männer-Quartett über 4x400 m auf Platz sieben

Die deutschen Staffeln über 4x400 m haben erwartungsgemäß nicht in die Medaillenentscheidung bei der Heim-EM in München eingreifen können. Frauen und Männer belegten im Olympiastadion die Ränge fünf und sieben.

Die deutschen Sprinterinnen liefen in der Besetzung Luna Thiel (Hannover), Mona Mayer (Regensburg), Alica Schmidt (Berlin) und Carolina Krafzik (Sindelfingen) in 3:26,09 Minuten deutsche Jahresbestzeit. Hinter den Niederlanden gewannen Polen (3:21,69) und Großbritannien (3:21,74) Silber und Bronze.

Staffel um Schmidt glänzt

Den Finaleinzug hatte das deutsche Quartett bereits als Erfolg verbucht. Bei der WM in Eugene war Deutschland im Hayward Field in 3:04,21 Minuten vorzeitig ausgeschieden. Die bisher letzte EM-Medaille hatte die deutsche Langsprint-Staffel mit Bronze 2012 in Helsinki gewonnen, Gold gab es zuletzt 1982 in Athen.