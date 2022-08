Bundesliga: 1. FC Union Berlin – RB Leipzig, 2:1 (2:0)

Jordan Siebatcheu versenkte die Kugel zum 1:0 (32.). In der 38. Minute erhöhte Sheraldo Becker auf 2:0 für Union. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine. Bei RB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Marcel Halstenberg für Josko Gvardiol in die Partie. Der 1. FC Union Berlin stellte in der 74. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Morten Thorsby, Genki Haraguchi und Sven Michel für Janik Haberer, Andras Schäfer und Becker auf den Platz. Kurz vor Ultimo war noch Willi Orban zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Leipzig verantwortlich (83.). Obwohl Union nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es RB Leipzig zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.