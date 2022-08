Boxen: Historische Premiere in Saudi-Arabien! Ali feiert Blitz-Sieg

In Saudi-Arabien hat zum ersten Mal ein professioneller Frauenboxkampf stattgefunden. In Dschidda bezwang die Britin Ramla Ali am Samstag ihre Gegnerin Crystal Nova Price aus der Dominikanischen Republik durch K.o. nach wenigen Sekunden in der ersten Runde. Ali feierte ihren siebten Sieg und bleibt ungeschlagen.