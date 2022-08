Deutliche Pleite für deutsche Basketballer gegen Serbien ohne Schröder

Dennis Schröder feuerte an, er diskutierte immer wieder eifrig mit seinen Mitspielern und schrie sich an der Seitenlinie die Seele aus dem Leib - doch es nützte nichts: Ohne ihren verletzten Kapitän haben die deutschen Basketballer im Finale um den Supercup eine deftige Abreibung bekommen.

DBB-Team verschläft Auftaktviertel

In dieser Form wird es mit der angepeilten Medaille beim bevorstehenden Saison-Höhepunkt im eigenen Land nichts werden, Serbien zeigte der deutschen Mannschaft, zumal in dieser Besetzung, deutlich ihre Grenzen auf. Bester DBB-Werfer war Andreas Obst mit zwölf Punkten.

Schröder kann EM wohl mitspielen

Während Schröders Einsatz bei der EM (ab 1. September) wohl nicht gefährdet ist, könnte es bei Theis eng werden. In der anstehenden WM-Qualifikation am kommenden Donnerstag in Schweden und bei der EM-Generalprobe gegen Europameister Slowenien am Sonntag nächster Woche wird Theis nicht zum Einsatz kommen. (BERICHT: Das traut Nowitzki dem DBB-Team zu)