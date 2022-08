Blut-Drama entscheidet Halbfinale! Schwede Karlsson muss im Tischtennis aufgeben

Kristian Karlsson wird an der linken Hand behandelt © Imago

Das zweite Halbfinale der Tischtennis-EM in München wird von einem Verletzungsdrama überschattet. Der Schwede Kristian Karlsson probiert alles, muss aber letztlich doch aufgeben.

Dramatisches Aus für Mitfavorit Kristian Karlsson bei der Tischtennis-EM in München!

Der Schwede musste sein Halbfinale gegen Darko Jorgic aus Slowenien aufgrund einer Verletzung an der Schlaghand beim Stand von 2:2 in Sätzen und 5:5 in Punkten aufgeben. (SERVICE: Der Medaillenspiegel der European Championships)