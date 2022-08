Anzeige

Six Berlin Major: Rogue bezwingt XSET und steht im Finale Six Berlin Major: Rogue steht im Finale!

Nach einem hart umkämpften Match steht Rogue im Finale des Six Berlin Majors und trifft entweder auf FaZe oder W7M © Ubisoft/Kirill_Vision

Florian Merz

Rogue hat es geschafft! Die europäische eSports-Organisation zieht nach einer hartumkämpften Halbfinale gegen XSET in das große Finale des Six Berlin Majors in Rainbow Six Siege ein.

Mit diesem Sieg hat nach der ersten Runde niemand mehr gerechnet.

Im ersten Halbfinale des Six Berlin Majors trafen XSET und G2-Esports-Bezwinger Rogue aufeinander und lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe. Obwohl die Europäer nach der ersten Map, Bank, mit dem Rücken zur Wand stand, kam Rogue eindrucksvoll zurück.

Anzeige

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

„Bank“: XSET überfährt Rogue

Das von den meisten Zuschauern sehnlichst erwartete Match zwischen XSET und Rogue avancierte bereits in den ersten Minuten zu einer wahren Zerreißprobe für hiesige Fans. Obwohl Rogue lautstark von ihren Anhängern angefeuert wurde, war es XSET die die Stimmung für sich zu nutzen wusste. Mit einem mehr als deutlichen Sieg, 7:1, sicherten sich die Nordamerikaner eindrucksvoll die erste Runde und zwangen die Konkurrenz zu einer Reaktion. Pascal „cryn“ Alouane,, Leon „LeonGids“ Giddens und Co. waren somit zum Siegen verdammt, um nicht kurz vor dem großen Finale aus dem Six Major auszuscheiden.

„Chalet“: Rogue schlägt zurück!

Es sollte eine Antwort Rogues folgen, die es in sich hatte. Anstatt zu lange über das dominante Auftreten XSETs zu grübeln, zeigte sich das Roster kampfbereit und holte, trotz einer zwischenzeitlichen Führung XSETs, Runde um Runde, um am Ende Chalet mit dem Endstand von 7:4 für sich zu entscheiden. Insbesondere nach dem Wechsel von Attacker zu Defender spielten die Europäer groß auf.

+++ Abonniert unseren SPORT1 eSports & Gaming YouTube-Kanal, um keine Videos zu verpassen +++

„Oregon“: Rogue stompt sich ins Finale

Nun war der Knoten geplatzt. Wie zuvor XSET in Runde eins eindrucksvoll Rogue auseinandernahm, war es indessen an Rogue Rache zu üben. Drohne nach Drohne, Schuss um Schuss sicherten sich die Europäer eine Runde nach der anderen. Am Ende sollte es auf Oregon zu einem deutlichen Sieg kommen. Der Finaleinzug war somit perfekt.