Radsport, Vuelta: Bennett gelingt Sieg für Bora-hansgrohe - Ackermann Fünfter Bennett holt Sieg für deutsches Team

Sam Bennett fährt für deutsche Team Bora-hansgrohe © Imago

Sam Bennett sorgt bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt für den ersten Etappensieg des deutschen Teams Bora-hansgrohe.

Radprofi Sam Bennett hat dem deutschen Team Bora-hansgrohe den ersten Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt beschert. Der Ire gewann am Samstag nach 171 Kilometern die zweite Etappe in Utrecht im Sprint knapp vor dem Dänen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) und Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) aus Belgien. Bennett, der neuer Führender der Punktewertung ist, feierte seinen zweiten Tagessieg in dieser Saison. Für Bora-hansgrohe war es der 26. Erfolg in diesem Kalenderjahr.

Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) erreichte als bester Deutscher das Ziel in Utrecht. Der Mann vom UAE Team Emirates, der am vergangenen Sonntag noch bei dem EM-Straßenrennen in München gestürzt war, wurde Fünfter. John Degenkolb (Team DSM) rundete mit einem neunten Platz das gute deutsche Gesamtergebnis ab.

Der Niederländer Mike Teunissen vom Team Jumbo-Visma erreichte als Vierter das Ziel und ist neuer Träger des Roten Trikots des Gesamtführenden. Er löste seinen Teamkollegen Robert Gesink ab. Jumbo-Visma hatte am Freitag das Auftaktzeitfahren gewonnen und somit den Höhenflug nach dem dominanten Auftritt bei der Tour de France mit dem Gesamtsieg des Dänen Jonas Vingegaard fortgesetzt.

Am Sonntag steht die letzte Etappe in den Niederlanden auf dem Programm. Start und Ziel erfolgen in Breda, über 193,2 Kilometer wartet überwiegend flaches Terrain auf das Fahrerfeld. Am Montag folgt der erste Ruhetag, bevor es am Dienstag auf spanischem Boden weitergeht.