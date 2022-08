New South Wales Darts Masters: Sherrock kassiert Whitewash gegen Price - Clayton mit Turniersieg

Jonny Clayton fährt seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr ein. Fallon Sherrock geht eindrucksvoll gegen Gerwyn Price unter und zollt dem Waliser Respekt.

The Ferret hat die New South Wales Darts Masters in Australien gewonnen. Im Finale siegte der Waliser ohne Mühe mit 8:1 gegen James Wade und sicherte sich damit das Preisgeld über 20.000 Pfund.