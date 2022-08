Bundesliga: Borussia Dortmund – SV Werder Bremen, 2:3 (1:0)

Mahmoud Dahoud musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Emre Can weiter. Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Julian Brandt vor 81.365 Zuschauern ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der BVB, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 62. Minute stellte Edin Terzic um und schickte in einem Doppelwechsel Niklas Süle und Giovanni Reyna für Mats Hummels und Jamie Bynoe-Gittens auf den Rasen. Ole Werner wollte Werder zu einem Ruck bewegen und so sollten Lee Buchanan und Niklas Schmidt eingewechselt für Anthony Jung und Leonardo Bittencourt neue Impulse setzen (70.). Für das 2:0 von Dortmund zeichnete Raphael Guerreiro verantwortlich (77.). Mit Marvin Ducksch und Christian Groß nahm Ole Werner in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Oliver Burke und Ilia Gruev. Buchanan verkürzte für Bremen später in der 89. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit schockte Burke Borussia Dortmund, als er das Führungstor für den SV Werder Bremen erzielte (90.). Werder traf in der 90. Minute zum Ausgleich. Letzten Endes ging Bremen im Duell mit dem BVB als Sieger hervor.