Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – TSG 1899 Hoffenheim, 0:3 (0:2)

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Bayer 04 Leverkusen gehörig missglückt. Mit 0:3 musste man sich der TSG 1899 Hoffenheim geschlagen geben.

Kaum hatte die Partie begonnen, brachte Christoph Baumgartner die TSG vor 25.000 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Andrej Kramaric erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 35 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeitpause änderte Gerardo Seoane das Personal und brachte Kerem Demirbay und Exequiel Palacios mit einem Doppelwechsel für Charles Aranguiz und Adam Hlozek auf den Platz. Mit Robert Skov und Baumgartner nahm André Breitenreiter in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Pavel Kaderabek und Munas Dabbur. Gerardo Seoane wollte Bayer zu einem Ruck bewegen und so sollten Mitchel Bakker und Nadiem Amiri eingewechselt für Edmond Tapsoba und Sardar Azmoun neue Impulse setzen (76.). In der 78. Minute legte Georginio Rutter zum 3:0 zugunsten von Hoffenheim nach. Mit dem Ende der Spielzeit strich die TSG 1899 Hoffenheim gegen Leverkusen die volle Ausbeute ein.