Bundesliga: VfL Wolfsburg – FC Schalke 04, 0:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Frank Kramer schickte Florian Flick aufs Feld. Danny Latza blieb in der Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Ridle Baku vom VfL seinen Teamkameraden Sebastiaan Bornauw. Mit einem Doppelwechsel wollten die Gastgeber frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Niko Kovac Max Kruse und Maximilian Philipp für Mattias Svanberg und Omar Marmoush auf den Platz (59.). Schließlich pfiff Zwayer (Berlin) das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.