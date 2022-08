Bundesliga: Terodde verschwenderisch: Schalke und Wolfsburg trennen sich unentschieden

Asamoah: "Vom ersten Tag an Abstiegskampf"

Der FC Schalke 04 ist beim VfL Wolfsburg nicht über ein Unentschieden hinausgekommen, dass er in der zweiten Hälfte dann sogar noch über die Zeit retten musste. In einem zähen Spiel trennten sich die Klubs am Ende torlos mit 0:0. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)