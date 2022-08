Turn-EM: Drama um Trebing - Deutschland im Mannschaftsfinale Siebter

Die deutschen Kunstturner haben im EM-Mannschaftsfinale bei den European Championships in München den siebten Platz belegt. Der Sieg ging an die Riege aus Großbritannien vor Italien und der Türkei.

Die Entscheidungen an den einzelnen Geräten fallen am Sonntag. Der Hallenser Nils Dunkel hat das Finale am Pauschenpferd erreicht, der Olympia-Zweite Lukas Dauser aus Unterhaching qualifizierte sich am Barren für den Endkampf.