3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV 07 Elversberg, 2:3 (1:2)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 22.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Marcel Correia war es, der in der vierten Minute zur Stelle war. Luca Schnellbacher beförderte das Leder zum 2:0 von SV 07 Elversberg über die Linie (20.). Bevor es in die Pause ging, hatte Ahmet Arslan noch das 1:2 von SG Dynamo Dresden parat (40.). Zur Pause war Elversberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Das 3:1 für den Gast stellte Correia sicher. In der 61. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Markus Anfang setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Oliver Batista Meier und Jonathan Meier auf den Platz (72.). Mit Manuel Feil und Semih Sahin nahm Horst Steffen in der 75. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Pinckert und Sinan Tekerci. Markus Anfang wollte Dynamo Dresden zu einem Ruck bewegen und so sollten Yannick Stark und Patrick Weihrauch eingewechselt für Dennis Borkowski und Paul Will neue Impulse setzen (89.). Mit dem 2:3 gelang Arslan ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.). Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es Dresden nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.