3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Viktoria Köln, 1:0 (1:0)

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Robert Wagner für den Sport-Club zur Führung (43.). Zur Pause wussten die Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 58. Minute änderte Olaf Janßen das Personal und brachte David Philipp und Hamza Saghiri mit einem Doppelwechsel für Kevin Lankford und Moritz Fritz auf den Platz. Mit Daniels Ontuzans und Kenneth Schmidt nahm Thomas Stamm in der 71. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Jordy Makengo und Sandrino Braun-Schumacher. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Freiburg II der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.