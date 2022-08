3. Liga: Rot-Weiss Essen – FC Ingolstadt 04, 2:2 (2:0)

Der FCI, als Siegesanwärter bei Essen angetreten, musste sich am Samstag mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Ingolstadt erfüllte jedoch die Erwartungen nicht.

Felix Bastians versenkte vor 14.000 Zuschauern einen Elfmeter im Netz und besorgte so die 1:0-Führung für Rot-Weiss Essen. Simon Engelmann schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (32.). Mit der Führung für das Team von Christoph Dabrowski ging es in die Halbzeitpause. Gleich drei Wechsel nahm der FC Ingolstadt 04 in der 64. Minute vor. Patrick Schmidt, Calvin Brackelmann und Marcel Costly verließen das Feld für Justin Butler, Tim Civeja und Thomas Rausch. Tobias Bech schlug doppelt zu und glich damit für den Gast aus (84./88.). Beim Abpfiff durch den Unparteiischen Erbst (Gerlingen) stand es zwischen Essen und dem FCI pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.