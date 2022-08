2. Liga: SV Sandhausen – 1. FC Nürnberg, 1:2 (1:0)

5.701 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Sandhäuser schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Bashkim Ajdini zum 1:0. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Für das erste Tor des Club war Christoph Daferner verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:1 besorgte. Robert Klauß setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Kwadwo Duah und Mats Möller Daehli auf den Platz (74.). Mit Marcel Ritzmaier und Christian Kinsombi nahm Alois Schwartz in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Cebio Soukou und Alexander Esswein. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Duah rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für Nürnberg in greifbare Nähe. In den 90 Minuten war der Gast im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Sandhausen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.