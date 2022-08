2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Karlsruher SC, 0:6 (0:3)

Der KSC erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 9.612 Zuschauern durch Marcel Franke bereits nach sieben Minuten in Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Paul Nebel den Vorsprung der Gäste. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Jerome Gondorf einen weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner. Karlsruhe gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der SSV kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Steve Breitkreuz, Benedikt Gimber und Prince Osei Owusu standen jetzt Scott Kennedy, Christian Viet und Aygün Yildirim auf dem Platz. Fabian Schleusener gelang ein Doppelpack (48./66.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Christian Eichner, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Daniel Gordon und Simone Rapp kamen für Stephan Ambrosius und Malik Batmaz ins Spiel (69.). Mersad Selimbegovic wollte Regensburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Charalambos Makridis und Kaan Caliskaner eingewechselt für Joshua Mees und Andreas Albers neue Impulse setzen (74.). Tim Breithaupt besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den Karlsruher SC (78.). Mit Marvin Wanitzek und Schleusener nahm Christian Eichner in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Leon Jensen und Tim Rossmann. Mit dem Spielende fuhr Karlsruhe einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SSV Jahn Regensburg klar, dass gegen den KSC heute kein Kraut gewachsen war.