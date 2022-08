DDR-Sportlerflucht ohne Happy End: Die bittere Geschichte des Ralph Pöhland

Ralph Pöhland (mit Marit Myhre) flüchtete 1968 von der DDR in den Westen © Imago

Am 22. Februar 1960 schockte Georg Thoma in Squaw Valley als 22-Jähriger die Welt mit einem völlig überraschenden Olympia-Gold in der Nordischen Kombination, die damals als Königsdisziplin des Winters galt.