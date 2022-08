Irre Torflut in 2. Liga - Paderborn und Karlsruhe mit Kantersieg

Der SC Paderborn gewinnt am fünften Spieltag in einem 9-Tore-Spektakel. Auch Karlsruhe feiert einen Kantersieg. Nürnberg schießt kurz vor Schluss den Siegtreffer.

Torreicher Samstag in der zweiten Liga - 18 Tore in drei Spielen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Am fünften Spieltag feierten der SC Paderborn und Karlsruher SC jeweils einen Kantersieg. Paderborn gewann klar mit 7:2 (5:2) gegen Holstein Kiel und kletterte somit an die Tabellenspitze. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Bereits in der siebten Minute eröffnete Florent Muslija per Foulelfmeter den Torreigen für die Hausherren. Julian Korb glich zwar im Gegenzug aus (9.), doch Julian Justvan (13.) brachte die Gastgeber wieder in Front.