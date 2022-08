Dortmunder HBF gesperrt - Probleme für Fans bei Anreise

Die Sperrung des Dortmunder Hauptbahnhofs am Samstag hat zu großen Problemen für die Fans bei der Anreise zum Bundesligaspiel geführt.

Die Sperrung des Dortmunder Hauptbahnhofs am Samstag hat zu großen Problemen für die Fans bei der Anreise zum Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen geführt. Ein Unwetter in der Nacht zum Samstag hatte zu einem Wassereinbruch in einem Stellwerk geführt. Dieses konnte nicht mehr bedient werden, sodass der Hauptbahnhof gesperrt werden musste.