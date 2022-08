Kanu-EM: Kajak-Vierer der Männer holt Gold - Bronze für Frauen-Zweier

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat bei den Europameisterschaften in München seinen Titel über die 500 m erfolgreich verteidigt.

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat bei den Europameisterschaften in München seinen Titel über die 500 m erfolgreich verteidigt. Die Tokio-Olympiasieger Max Rendschmidt, Tim Liebscher und Max Lemke setzten sich auf der Regattastrecke in Oberschleißheim gemeinsam mit Jacob Schopf, dem Nachfolger von Ronald Rauhe, in 1:20,282 Minuten souverän vor den Booten aus der Slowakei und Frankreich durch.