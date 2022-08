Nach EM-Aus für Boll und Ovcharov - aber ein Deutscher noch im Rennen

Nach dem Aus der beiden Ausnahmespieler ruhen die deutschen Hoffnungen bei der Tischtennis-EM in München auf Dang Qiu (25), der Boll im Viertelfinale keine Chance ließ und Bronze sicher hat. Der gebürtige Nürtinger, erster deutscher Nationalspieler mit Penholder-Griffhaltung, trifft im Halbfinale am Samstag (ab 16.50 Uhr) auf Doppel-Weltmeister Mattias Falck aus Schweden.

Qiu schlägt Boll: „Ein Traum“

Die Vorbereitung des achtmaligen Champions war durch die Spätfolgen eines Rippenbruchs stark beeinträchtigt gewesen. An das Ende seiner einzigartigen Karriere denkt Boll trotz der Probleme und der klaren Niederlage aber nicht. "So ein Spiel ist zäh, wenn es so deutlich ausgeht, aber ich habe noch viel Spaß am Tischtennis. Ich freue mich schon auf die nächste Trainingseinheit mit Dang."