Milliardendeal der UEFA: "Einer der spektakulärsten Verträge der Sportgeschichte"

Der europäische Fußball-Verband hat die Medienrechte für seine Klub-Wettbewerbe in den USA an den Konzern Paramount Global verkauft. Knapp 1,5 Milliarden Euro lässt sich die Firma, die hinter dem TV-Sender CBS steht, den Kauf laut Medienberichten kosten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

CBS hat die Champions-, Europa- und Conference League in den USA schon zuvor übertragen - allerdings zu deutlich günstigeren Konditionen. Der neue Vertrag läuft über sechs Jahre, pro Saison ist er also 250 Millionen Euro schwer. Bisher waren es 100 Millionen pro Spielzeit.

CBS hatte den Deal am Samstag bestätigt, nachdem zuvor The Athletic vom „Rekord-Deal“ berichtet hatte. Die spanische Sportzeitung as sprach von einem der „spektakulärsten Verträge der Sportgeschichte“. In Kraft tritt er ab der Saison 2024/25.