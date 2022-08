Tuchel verhandelt über neuen Vertrag beim FC Chelsea

Teammanager Thomas Tuchel verhandelt mit dem englischen Fußballklub FC Chelsea über eine Verlängerung seines bis 2024 laufenden Vertrags. „Es finden Gespräche statt“, sagte der 48-Jährige vor dem Premier-League-Duell am Sonntag (15.00 Uhr MESZ) bei Leeds United. „Das Beste“ sei aber, „dass ich mich auf meine Mannschaft, auf den Sport und darauf konzentriere, dass wir wettbewerbsfähig sind“.

In Leeds könnte Tuchel trotz der Strafe nach seinem aufsehenerregenden und handfesten Streit mit Tottenhams Teammanager Antonio Conte an der Linie stehen. Die Sperre für ein Spiel wurde ausgesetzt, bis eine unabhängige Kommission diese schriftlich begründet hat.

Der frühere Mainzer und Dortmunder Trainer ist seit 2021 für Chelsea verantwortlich und führte den Londoner Klub in seinem ersten Jahr sofort zum Titel in der Champions League. Nach der schwierigen Saison 2021/22 mit Sanktionen gegen den damals vom Russen Roman Abramowitsch geführten Verein wartet auf Tuchel auch nach dem Ligastart eine Menge Arbeit. Er wies darauf hin, dass sich der Klub noch "mitten in der Transferperiode" befinde.