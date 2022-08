Bundesliga heute live: BVB - Werder, Schalke im TV, Stream, Ticker

Borussia Dortmund greift in der Bundesliga nach dem dritten Sieg in Folge. Der FC Schalke will erstmals nach der Rückkehr über drei Punkte jubeln, auch Leipzig ist gefordert.

