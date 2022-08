BVB: "Fehlinformation" - so kam es zur Horror-Verletzung von Mateu Morey

Mateu Morey: „Heute geht es mir hundertmal besser“

469 Leidenstage später war es endlich so weit. Der heute 22-Jährige stand wieder auf dem Platz, gab sein Comeback in der zweiten Mannschaft des BVB.

Schuld war eine Fehlinformation aus dem Gehirn

Morey sieht nun „Licht am Ende des Tunnels“

Die Untersuchung habe gezeigt, „dass sich die Muskeln an Moreys rechtem Bein nicht gleichermaßen an der Arbeit beteiligen. Der Muskel an der Außenseite arbeitet mehr als der auf der Innenseite. Das birgt einerseits die Gefahr von Muskelfaserrissen, außerdem wird das Kraftpotenzial nicht richtig ausgeschöpft“, erklärte Morschel.

Ab diesem Zeitpunkt ging es steil bergauf. Am 10. Mai konnte Morey erstmals wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Am 13. August, 469 Leidenstage später, feierte der Defensivspieler sein Comeback in der zweiten Mannschaft des BVB. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)