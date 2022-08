2. Bundesliga heute live: Düsseldorf, Braunschweig, Kiel, Paderborn, Lautern im TV, Stream, Ticker

Wer steht nach dem 5. Spieltag der 2. Bundesliga an der Tabellenspitze? Kandidaten gibt es einige - SPORT1 zeigt, wo sie die Spiele von Fortuna Düsseldorf und Co. live verfolgen können.

Am fünften Spieltag der 2. Bundesliga könnte sich an der Spitze einiges tun.

Am Freitag hat Hamburger SV angesichts seiner bereits zweiten Saisonniederlage die Chance auf den Tabellensturm vergeben, kassierte den SV Darmstadt 98, der seinerseits nun Platz 1 eroberte, ein empfindliches 1:2 (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

2. Bundesliga: Kiel, Paderborn und Düsseldorf im Einsatz

Am Samstag stehen um 13 Uhr dann wie gewohnt drei weitere Zweitligaspiele an.

Zurück on the top will dabei der SC Paderborn. Die Ostwestfalen werden dabei ihre Chance zum Konter bekommen.