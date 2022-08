Überraschung! Verlässt Maguire Manchester United?

Harry Maguire steht bei Manchester United in der Kritik. Nun könnte ein Konkurrent zuschlagen.

„Chelsea fasst Schock-Deal ins Auge“ - so titelt die Daily Mail zu einem neuen Gerücht: Verlässt Harry Maguire Manchester United? (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Das scheint ein mögliches Szenario zu sein, zumindest wenn es nach der englischen Zeitung Daily Mail geht. Demnach habe Chelsea Interesse an dem Innenverteidiger und soll sich bereits bei den Red Devils nach der Verfügbarkeit von Maguire erkundigt haben.

Der Grund dafür soll die ungewisse Zukunft des Innenverteidigers in Manchester sein. So drohe dem englischen Nationalspieler nach zuletzt schlechten Auftritten die Bank. Das wäre für ihn ein enormer Rückschlag, denn schließlich möchte er gerne für sein Land bei der WM in Katar spielen.