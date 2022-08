Anzeige

Züge halten nicht in Dortmund! Chaos vor BVB-Spiel gegen Werder Bremen Unwetter-Chaos vor BVB-Spiel

Vor dem Heimspiel der Borussia wird der Hauptbahnhof in Dortmund gesperrt. Ein Unwetter sorgt vor dem Spiel gegen Werder Bremen für große Probleme.

Einige Fans müssen sich auf eine beschwerliche Anreise zum Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen einstellen.

Wegen eines Unwetters ist der Hauptbahnhof in Dortmund am Samstagvormittag gesperrt worden, teilte die Deutsche Bahn mit. „Fernverkehrszüge mit Beginn, Ende oder Halt in Dortmund werden umgeleitet“, hieß es in einem entsprechenden Tweet zunächst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine Prognose zur Behebung der Unwetterschäden wollte die Bahn in einem Update zunächst nicht abgeben. Um 12 Uhr teilte die Bahn dann mit: „Leider werden die Einschränkungen in Dortmund vsl. bis mindestens in die heutigen Abendstunden andauern. Züge des Fernverkehrs halten weiterhin nicht in Dortmund Hbf. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen von Zügen.“

Auch der BVB wies auf Twitter auf die Problematik hin. Fans, die mit der Bahn anreisen wollten, müssen auf alternative Verkehrsmittel umsteigen.

Besonders bitter wird die Anreise für Auswärts-Fans aus Bremen - die schon bei der Reise nach Wolfsburg einiges über sich ergehen lassen mussten.

Auf Twitter suchten mehrere Fans verzweifelt nach Mitfahrgelegenheiten. Viele Anhänger boten diese dann auch an. Der BVB zeigte sich begeistert: „Schön zu sehen, wie sich hier alle gegenseitig unterstützen.“

Die Partie des BVB gegen Bremen wird um 15.30 Uhr angepfiffen. In der Nacht von Freitag auf Samstag war es in der Region zu starken Regenfällen gekommen. Die Feuerwehr musste in Dortmund zu 21 Einsätzen ausrücken, schreiben die Ruhr Nachrichten.

