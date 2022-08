Tränen-Drama bei der Leichtathletik-WM: Deutscher Geher weint nach Schock bitterlich

Die Heim-EM in München nimmt für Nils Brembach ein bitteres Ende: Er wird disqualifiziert - und von seinen Emotionen übermannt.

Der Auftritt des deutschen Gehers in der 20-km-Konkurrenz bei der Heim-EM in München endete am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr mit einem Drama: Der 29-Jährige aus Potsdam wurde disqualifiziert - und weinte bitterlich. (NEWS: Alles zur Leichathletik)