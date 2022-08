AEW: Das große Geheimnis um WWE-Flirt MJF ist offenbar gelüftet

Was ist los mit dem bei AEW völlig von der Bildfläche verschwundenem MJF? Nach monatelanger Geheimniskrämerei scheint nun die Antwort enthüllt zu sein.

MJF soll „recht bald“ zurück bei AEW sein

MJF werde „recht bald zurück erwartet“, vermeldet der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Newsletter , im selben Report, in dem er die aktuell angeblich extrem angespannte Stimmung hinter den AEW-Kulissen ausleuchtet.

Es ist eine auffällige Wendung der Nachrichtenlage, nachdem in den vergangenen Monaten absolut nichts zum Status von MJF durchsickerte. Erst vor wenigen Tagen hatte das ebenfalls gut informierte Portal Fightful berichtet, dass „niemand“ in der AEW-Kabine von MJF gehört hätte, seit er Anfang Juni mit seiner Aufsehen erregenden „Shoot Promo“ aus dem Programm geschrieben wurde.

Die Lage um MJF - der auch aus dem Werbe- und Promo-Material von AEW und Medienpartner Warner Discovery entfernt wurde - wirkte wie ein Staatsgeheimnis. Nur zwei Personen schienen zu wissen, was Sache war: MJF selbst und Ligaboss Tony Khan, der bei mehreren Medienterminen alle Fragen zum Thema unbeantwortet ließ.

Tony Khan und MJF geben Rätsel auf

MJF hatte rund um den Pay Per View Double or Nothing mit einer angeblichen Abreisedrohung vor seinem großen Match gegen Wardlow für großes Aufsehen gesorgt.